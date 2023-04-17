Москалькова опровергла постановочные казни бойцов ВС России военными ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла заявление омбудсмена Верховной рады Дмитрия Лубинца о том, что видео с расстрелом российских солдат украинскими военными были постановочными, передает Telegram-канал «Вы слушали „Маяк“». По словам Москальковой, у российской стороны нет сомнений, что это были реальные факты зверств ВСУ.

Очень важно, чтобы работали международные органы и проводили независимую экспертизу. Для нас, к сожалению, нет сомнений, что это были реальные факты зверства и грубейшего нарушения Женевской конвенции, — заявила Москалькова.

Омбудсмен Рады ранее заявил, что многие видео с казнями российских военных украинскими солдатами на поверку оказываются постановочными. По его словам, к таким выводам представители Киева приходили при проверках роликов в сотрудничестве с «международными экспертами».

При этом Лубинец признал, что на видео, которое распространилось в Сети в ноябре 2022 года, украинские военнослужащие действительно расстреливали российских бойцов при сдаче в плен. Лубинец при этом утверждал, что из 12 военнослужащих ВС РФ 10 «сделали вид», что сдаются в плен, а еще двое оставались с оружием и «пытались убить» солдат ВСУ.