ООН изучает видео расстрела российских солдат Пресс-служба ООН: организация приступила к изучению видео с убийством пленных ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило в свое распоряжение видеозаписи с убийством военнопленных ВС РФ, заявила сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл. В разговоре с РИА Новости она отметила, что представители ООН приступили к изучению полученных материалов.

Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их, — ответила Тросселл на вопрос о реакции ООН на данные видео.

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.

Министерство обороны РФ отреагировало на видео, на котором, предположительно, запечатлена расправа над российскими пленными. В ведомстве подчеркнули, что это является намеренным убийством, которое не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.