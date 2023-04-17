Объявленный в розыск мэр нашелся в зоне СВО Объявленный в розыск глава Большого Камня Абушаев отправился на военную операцию

Фото: Администрация городского округа Большой Камень

Рустям Абушаев

Мэр приморского города Большой Камень Рустям Абушаев, объявленный в федеральный розыск, опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором заявил о нахождении в зоне военной операции. Он сообщил, что намерен защищать «свою страну и своих людей», а также пообещал по возможности «передавать весточки». По мнению заочно арестованного чиновника, если бы бойцы не отстаивали интересы России, «враг бы уже давно был и под Смоленском, и под Москвой».

Решение для себя приехать сюда я принял уже давно. <...> Когда участвовал в мероприятиях для семей наших военнослужащих, понял для себя, что незамедлительно тоже должен сюда приехать, — объяснил Абушаев.

Он поблагодарил семьи военнослужащих за поддержку и извинился перед своими родными за решение уехать в зону боевых действий.

В РФ Рустям Абушаев обвинен в махинациях с земельными участками в пригороде Владивостока и в незаконном ведении бизнеса. В отставку мэр не уходил, он находится в отпуске. Командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов считает, что из Абушаева получится хороший боец.

Ранее менеджер Александр Дагуца, которого судили за вывод за границу $24 млн, отправился на военную операцию и уже получил награду за проявленные на фронте успехи. По данным журналистов, суд прекратил розыск бизнесмена и временно приостановил дело в отношении него.