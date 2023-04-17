ВСУ при отступлении взрывают жилые дома в Артемовске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске

При отступлении из Артемовска Вооруженные силы Украины взрывают жилые дома и административные здания, сообщает РЕН ТВ. По словам бойца ЧВК ««Вагнер»», таким образом ВСУ пытаются обезопасить себя, лишив ВС России огневых точек.

Это высотки, из которых мы можем по ним работать из любого оружия. Они это все складывают, взрывают. убирают, чтоб нам было сложнее к ним подойти, их видеть, определить их точки, — сказал он.

Он уточнил, что российские военные в таких условиях вступают в контактный бой.

Накануне Минобороны сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли два квартала на северной и южной окраинах Артемовска. Кроме того, подразделения ВДВ сковывают ВСУ на флангах и помогают штурмовым отрядам, которые устанавливают контроль над городом.

Ранее военный аналитик Василий Дандыкин рассказал, что украинские военные пытались вытеснить российские силы за железнодорожную линию, которая разделяет Артемовск, но им это не удалось. Кроме того, единственная дорога к Часов Яру находится под обстрелом. Военный эксперт отметил, что ситуация для ВСУ «очень плохая».