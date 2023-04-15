Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли два квартала на северной и южной окраинах города Артемовска на Донецком направлении, сообщает Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что подразделения ВСУ, отступая, разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения войск ВС РФ.

Штурмовые отряды «Вагнера» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск, — говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что подразделения ВДВ сковывают противника на флангах и помогают штурмовым отряда для овладения территорией города.

Ранее сообщалось, что в Артемовске был уничтожен командир взвода Иностранного легиона Михаил Журек. Наемник родом из Польши скончался после ранения в голову. До отправки на передовую он находился в местной теробороне, а затем возглавил взвод в Иностранном легионе. Известно, что спустя месяц Журек планировал вернуться на родину.