Военный эксперт рассказал о попытке ВСУ контратаковать в Артемовске Военный эксперт Дандыкин: ВСУ провалили попытку атаковать российские силы в Артемовске

Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press

Военный аналитик Василий Дандыкин в интервью газете «Известия» обсудил попытки украинской армии атаковать российские силы в Артемовске. Дандыкин указал, что украинские военные пытались вытеснить российские силы за железнодорожную линию, которая разделяет город, но не смогли достичь успеха.

Он описал ситуацию украинской армии как «очень плохую», подчеркнув, что единственная дорога к Часов Яру находится под обстрелом. Тем не менее, эксперт не исключает возможность повторного контрнаступления со стороны украинских военных.

Большим оно не получится, поскольку нет возможности тайно собрать войска и обеспечить их всем необходимым. Наши справятся с этим. Оборона на этом направлении хорошо организована, и наши силы успешно завершат свою миссию. Скоро судьба Артемовска будет определена, — уверен Дандыкин.

Он добавил, что российские штурмовые группы «уверенно продвигаются вперед», а фланги «надежно прикрывают десантники».

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинское контрнаступление готово на 90% и его начало откладывается только из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, для танковой операции требуется просохший грунт.