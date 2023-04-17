Российские штурмовые отряды заняли еще два квартала в Артемовске Минобороны РФ: бойцы ЧВК «Вагнер» заняли еще два квартала в Артемовске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои за Артемовск, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы, как подчеркнули в ведомстве, за сутки взяли под контроль два квартала на северо-западе и в центральной части города. Члены ЧВК действуют при поддержке ВДВ и сил «Южной» группировки войск ВС РФ.

На Донецком направлении штурмовые отряды за сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовска. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе, — говорится в заявлении Минобороны.

Как отметили в ведомстве, на указанном направлении за сутки было ликвидировано до 270 украинских военнослужащих и наемников. Кроме того, российские войска уничтожили танк, БМП, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Накануне Минобороны сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли два квартала на северной и южной окраинах Артемовска. Кроме того, подразделения ВДВ сковывают ВСУ на флангах и помогают штурмовым отрядам, которые устанавливают контроль над городом.

Ранее стало известно, что при отступлении из Артемовска Вооруженные силы Украины взрывают жилые дома и административные здания. По словам бойца ЧВК «Вагнер», таким образом ВСУ пытаются обезопасить себя, лишив ВС России огневых точек. Он уточнил, что российские военные в таких условиях вступают в контактный бой.