ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате атаки на ферме загорелось сенохранилище. По предварительной информации, пострадавших нет.

Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела, — написал губернатор.

Telegram-канал Baza сообщил, что в ночь на 17 апреля беспилотник сбросил две бомбы на подстанцию в Игуменке и еще одну — на подстанцию в селе Драгунское Белгородского района. По информации канала, в результате атаки загорелись трансформаторы. Пламя охватило станции около 22:30, пожар потушили через час, никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Позже Гладков сообщил, что всего в регионе были зафиксированы два пожара на гражданских объектах. По его словам, на место ЧП выезжали все оперативные службы.