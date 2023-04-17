Стало известно о пожаре на электроподстанции в Белгороде Baza: пожар произошел на электроподстанции в Белгороде

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Центр Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ в пасхальную ночь

В Белгороде случился пожар на электроподстанции, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей. По их словам, перед пожаром раздался взрыв, после чего произошло отключение электричества в некоторых зданиях.

Согласно первоначальным данным, возможной причиной происшествия является атака дронов. Вскоре ситуацию прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.

По информации Гладкова, всего в регионе были зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В результате произошедшего пострадавших нет. Все оперативные службы находятся на месте, на данный момент идет ликвидация пожара, добавил он.

Днем ранее в этом же селе местная пожилая женщина получила контузию в результате обстрела ВСУ. Снаряд попал в ее дом, стена была разрушена, окна выбиты, а забор поврежден. Бригада скорой помощи оказала пострадавшей всю необходимую помощь на месте ЧП.

11 апреля беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Спустя несколько часов украинские военные обстреляли предприятие. В результате 179 свиней были убиты, еще 150 животных — ранены.