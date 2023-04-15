При обстреле ВСУ белгородского села контузило пожилую женщину Пожилая женщина получила контузию при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале поделился информацией о пожилой женщине, которая была ранена во время обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В результате попадания снаряда в ее частный дом стена была разрушена, окна выбиты, а забор поврежден.

В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушена стена дома, выбиты окна и поврежден забор. Есть одна пострадавшая — бабушка 73 лет, у нее контузия, — написал Гладков.

Он добавил, что бригада скорой помощи оказала пострадавшей всю необходимую помощь на месте инцидента. В настоящее время аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия для устранения последствий обстрела. Восстановительные работы начнутся 16 апреля.

Ранее стало известно, что украинские войска 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов. В результате обстрелов погибли четверо мирных жителей в Ясиноватой, а 11 гражданских лиц в Ясиноватой и Песках получили ранения различной тяжести.

Обстрелы велись со стороны украинских войск на Донецком направлении из РСЗО и артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. Обстрелы также были зафиксированы на Горловском и Волновахском направлениях.