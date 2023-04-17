Стали известны подробности атаки БПЛА на электроподстанции в Белгороде Baza: БПЛА атаковал две электроподстанции в Белгородском районе

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Telegram-канал Baza сообщил, что ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил две бомбы на подстанцию в Игуменке и еще одну на подстанцию в селе Драгунское Белгородского района. По информации канала, в результате атаки загорелись трансформаторы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как сообщалось, пламя охватило станции около 22:30, пожар потушили через час. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает канал.

Глава региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что всего в регионе были зафиксированы два пожара на гражданских объектах. По его словам, на место ЧП выезжали все оперативные службы.

Ранее в белгородском селе Новая Таволжанка местная пожилая женщина получила контузию в результате обстрела ВСУ. Снаряд попал в ее дом, стена была разрушена, окна выбиты, а забор поврежден. Бригада скорой помощи оказала пострадавшей всю необходимую помощь на месте ЧП.

11 апреля беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Спустя несколько часов украинские военные обстреляли предприятие. В результате 179 свиней были убиты, еще 150 животных — ранены.