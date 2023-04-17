Военный обозреватель назвал причины выхода из строя поставленных ВСУ танков Военный обозреватель Баранец: Запад передал ВСУ непроверенные танки Leopard

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard 1

Запад передал ВСУ устаревшие танки Leopard, которые стояли в запасе и не проверялись уже несколько лет, из-за чего техника быстро выходит из строя, рассказал военный обозреватель Виктор Баранец. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он пояснил, что оружие, которое поставляется Украине, либо не самое новое, либо уже несколько раз до этого отремонтированное. По словам эксперта, Запад избавляется от ненужной техники.

Запад дает не лучшее оружие, он освобождается от того, что должно идти в мартеновскую печь, на переплавку, на разборку. Не самое новое, не самое кондиционное, не самое проверенное вооружение. Оружие передается без надежной проверки, из запасников: оно стояло на складах по несколько лет и не проверялось. Либо же оружие, которое находилось в ремонте, — отметил обозреватель.

Баранец уточнил, что Запад нередко выделяет Украине вооружение, которое не соответствует требованиям современных боевых действий. При этом каждая отправка военной техники сопровождается большой рекламной кампанией, «пропагандистской показухой».

Спасибо Западу, он помогает нам сократить сроки нашей специальной военной операции, вот и все, — заключил эксперт.

До этого анонимный источник Офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщил в Telegram-канале «Резидент», что танки Leopard вышли из строя, не успев поучаствовать в боях. Они перестали быть пригодны для участия в боевых действиях после первой обкатки.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ране заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы сожгут украинские Leopard и M1 Abrams в том случае, если ВСУ двинутся в контрнаступление. По его словам, лучшим ПТРК ВС РФ является «Корнет».