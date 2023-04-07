В США предрекли печальную участь иностранных танков ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские «Корнеты» при атаке сожгут танки ВСУ

Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Танк Leopard 2

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в блоге на YouTube, что российские противотанковые ракетные комплексы сожгут украинские Leopard и M1 Abrams в том случае, если ВСУ двинутся в контрнаступление. По его словам, лучшим ПТРК ВС РФ является «Корнет».

У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких — «Корнет». Дальность полета ее ракеты — около пяти тысяч метров и больше. Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику, — пояснил Макгрегор.

Свое мнение он подтвердил сводками из Сирии, где немецкий Leopard уже сталкивался с российским противотанковым комплексом. Тогда победа осталась за российским ПТРК.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин сообщил в разговоре с NEWS.ru, что атаку «Гвардии наступления» Украины можно отбить, сочетая средства тактической разведки. По его словам, ВС РФ могут вообще не позволить танкам и БМП приблизиться к первой линии обороны благодаря сжигающим любую технику противотанковым ракетным комплексам «Корнет», «Конкурс» и «Фагот».