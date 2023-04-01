Военный эксперт назвал способ отбить атаку «Гвардии наступления» Украины Эксперт Суконкин: чтобы отбить атаку «Гвардии наступления» Украины, нужны «Орланы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат «Орлан-30»

Атаку «Гвардии наступления» Украины можно отбить при помощи сочетания средств тактической разведки, заявил военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, для этого подходят БПЛА самолетного типа, такие как «Орлан».

Чтобы отбить атаку подобных сил — так называемой «Гвардии Украины», нужно сочетание средств тактической разведки, например БПЛА самолетного типа, у нас такие есть — «Орлан». Они обеспечивают вскрытие выдвижения сил от роты до батальона, — сказал Суконкин.

Также эксперт предполагает, что ВС РФ могут задействовать авиацию и ракетные войска, которые бьют по резервам на удалении 50-100 км от линии фронта. Более того, российские силы могут вообще не позволить БМП и танкам приблизиться к первой линии обороны благодаря сжигающим любую технику противотанковым ракетным комплексам «Конкурс», «Фагот» и «Корнет».

Эксперт предположил, что ВСУ уже пошли в наступление, но не могут сосредоточить большое количество войск, поскольку их постоянно уничтожают. Суконкин считает, что любому удару предшествует некое скопление войск, тогда как Минобороны России сообщало об уничтожении войск ВСУ в местах скопления.

Мы не сидим сложа руки, места скоплений поражаются. ВС РФ не позволяют ВСУ выполнить и завершить подготовительные работы, постоянно их срывают. Сейчас для Киева Бахмут стал мясорубкой, которую [связанный с ЧВК «Вагнер» российский бизнесмен Евгений] Пригожин прокручивает постоянно. Зеленский недавно заявил, что удержать Бахмут — главнейшая задача. И выполнять они ее хотят одновременно с контрнаступлением, так как потеря Украиной города снизит объемы западной военной помощи, — подытожил Суконкин.

Ранее обозреватель предположил, что вероятной целью атаки «Гвардии наступления» и бригад ВСУ Украины станет сухопутный коридор в Крым. Кроме того, он считает, что Киев может поставить аналогичную задачу для Мелитополя.