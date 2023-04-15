«Топор для удара есть»: названы причины переноса контрнаступления ВСУ Военный обозреватель Суконкин: Киев постоянно переносит начало наступления из-за отсутствия авиации и ПВО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Причиной постоянного переноса контрнаступления ВСУ, вероятно, является неготовность украинской армии решить заявленные задачи, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на поставки Западом оружия и техники, украинские военные не способны проводить стратегические операции. Собеседник отметил, что «топор для удара у ВСУ есть, но закрадываются сомнения в его мощи».

По словам Суконкина, у ВСУ полностью укомплектованы 10 бригад и еще десять находятся в процессе подготовки. При этом он отметил, что Киев обещал начать наступление еще в декабре 2022-го.

Киев обещает начать контрнаступление примерно с декабря прошлого года. Было несколько этапов: декабрь или начало января, потом они обещали грандиозное контрнаступление на годовщину начала СВО, затем перенесли его на март, на конец марта, на апрель, на 15 апреля, в итоге внезапно перенесли все на лето, — добавил эксперт.

Он не исключил, что часть сформированных бригад уже участвует в боевых действиях. При этом эксперт сообщил, что украинские военные не готовы првоести стратегическую операцию.

Несмотря на хорошее снабжение Западом, они постоянно переносят наступление. Топор для удара у них есть, но атаковать не решаются. Из-за этого закрадывается сомнение, готовы ли они на самом деле, насколько тяжелый и мощный этот топор. Скорее всего, на стратегическую операцию ВСУ все равно не способны, — рассказал Суконкин.

По его словам, 10-15 бригад (30-45 тысяч человек) хватит на боевые действия тактического или оперативного уровня, но не стратегического, чтобы «перерезать коридор в Крым».

У ВСУ не будет достаточной поддержки авиации, нет прикрытия ПВО, у них и с ракетами ПВО проблемы, они вынуждены отдать средства ПВО на защиту критически важных объектов, например, Киева. И это происходит, несмотря на поставки Запада. Но попытку наступления исключать нельзя, эти планы — не фейк, — считает Суконкин.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Он поблагодарил власти США за оказываемую поддержку.