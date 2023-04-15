Причиной постоянного переноса контрнаступления ВСУ, вероятно, является неготовность украинской армии решить заявленные задачи, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на поставки Западом оружия и техники, украинские военные не способны проводить стратегические операции. Собеседник отметил, что «топор для удара у ВСУ есть, но закрадываются сомнения в его мощи».
По словам Суконкина, у ВСУ полностью укомплектованы 10 бригад и еще десять находятся в процессе подготовки. При этом он отметил, что Киев обещал начать наступление еще в декабре 2022-го.
Киев обещает начать контрнаступление примерно с декабря прошлого года. Было несколько этапов: декабрь или начало января, потом они обещали грандиозное контрнаступление на годовщину начала СВО, затем перенесли его на март, на конец марта, на апрель, на 15 апреля, в итоге внезапно перенесли все на лето, — добавил эксперт.
Он не исключил, что часть сформированных бригад уже участвует в боевых действиях. При этом эксперт сообщил, что украинские военные не готовы првоести стратегическую операцию.
Несмотря на хорошее снабжение Западом, они постоянно переносят наступление. Топор для удара у них есть, но атаковать не решаются. Из-за этого закрадывается сомнение, готовы ли они на самом деле, насколько тяжелый и мощный этот топор. Скорее всего, на стратегическую операцию ВСУ все равно не способны, — рассказал Суконкин.
По его словам, 10-15 бригад (30-45 тысяч человек) хватит на боевые действия тактического или оперативного уровня, но не стратегического, чтобы «перерезать коридор в Крым».
У ВСУ не будет достаточной поддержки авиации, нет прикрытия ПВО, у них и с ракетами ПВО проблемы, они вынуждены отдать средства ПВО на защиту критически важных объектов, например, Киева. И это происходит, несмотря на поставки Запада. Но попытку наступления исключать нельзя, эти планы — не фейк, — считает Суконкин.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Он поблагодарил власти США за оказываемую поддержку.