Кремль делает ставку: что значит перестановка генералов Мордвичева и Лапина Кадровые военные прокомментировали NEWS.ru последние рокировки в Минобороны

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Александр Лапин

В Минобороны объявили о смене руководства четырёх военных округов — Центрального, Западного, Восточного и Южного. В контексте событий последних месяцев наиболее интересная перестановка произошла в Центральном военном округе (ЦВО). Там командующим назначили генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, которого сначала «убили» украинцы, а затем «воскресил» Рамзан Кадыров. Ранее эту должность занимал другой генерал — Александр Лапин, которого активно критиковали глава Чечни и бизнесмен Евгений Пригожин. Опрошенные NEWS.ru эксперты по-разному оценили эту рокировку.

Повышение или понижение

Как считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Сухопутных войск Виктор Соболев, кадровое перемещение Лапина стало для него понижением.

Лапина я вообще достаточно хорошо знаю, он у меня в армии был командиром бригады. И могу сказать, что в военном отношении он подготовлен достаточно неплохо и с этой должностью (Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. — NEWS.ru) он, кончено, справиться должен. Но для него это назначение, конечно, всё равно со знаком минус, пошёл на понижение. А про Мордвичева я ничего сказать не могу, я с ним не знаком, — сообщил NEWS.ru парламентарий.

Противоположного мнения придерживается полковник в отставке и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, Александр Лапин, «по сути, пошёл на повышение, несмотря на недопустимую критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, к которой подключались и другие».

И командующему Сухопутными войсками, и его первому заместителю — начальнику главного штаба подчиняются военные округа. То есть Лапин сейчас, по сути, становится начальником Мордвичёва. Лапин остался на хозяйстве, поскольку главком Сухопутных войск Олег Салюков сейчас находится в полях, в штабе СВО вместе с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, — пояснил Баранец в комментарии NEWS.ru.

Андрея Мордвичева он назвал «боевым генералом» и человеком, «который хорошо понюхал пороха, видел кровь, знает, что такое реальные боевые действия, сам был ранен и контужен во время ведения боевых действий». В 2022 году новый командующий ЦВО «руководил операцией по взятию Мариуполя, в том числе под его руководством решалась одна из труднейших задач этой операции — взятие „Азовстали“», добавил Виктор Баранец. Именно такие кадровые военные, по словам собеседника NEWS.ru, сегодня «наиболее динамично растут в должностях и званиях».

Главный вывод: Кремль делает ставку на реальных боевых генералов, что абсолютно справедливо. Но <...> пока неизвестно, будет ли Мордвичев занимать двойную должность командующего ЦВО и, допустим, группировкой «Центр», как это делал генерал Лапин, — добавил Виктор Баранец.

При этом военный обозреватель удивился тому, что изначально о новой должности Андрея Мордвичева не сообщили официально. По его словам, «таким кадровым решениям всегда должна соответствовать культура назначения», а то, что об этом сообщают СМИ со ссылкой на реестр юридических лиц, это «позор и неуважение».

Я не понимаю этого недотёпства. Что за странное стеснение? Что за ужимки? Что за недоговорки? Это выглядит не только невежественно, но и смешно. Мы, может быть, скоро заместителей министра обороны будем искать по тому, как они числятся в домовых книгах? Армия — это не проходной двор, и такое решение делается только на уровне президента как верховного главнокомандующего. Можно не называть номер указа [президента о соответствующем назначении], но процедуры должны соблюдаться строжайшим образом, иначе армия перестанет уважать саму себя, — резюмировал полковник в отставке.

Фото: Пресс-служба главы ЧР/ТАСС Рамзан Кадыров и Андрей Мордвичев

Что известно про генерала Лапина

Александр Лапин родился в 1964 году в Татарстане. После срочной службы учился в Казанском танковом командном училище. Военную карьеру начал в 1988 году с должности командира танкового взвода. В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени Малиновского, затем служил в 58-й общевойсковой армии командиром отдельного танкового батальона. С 1999 года — начальник штаба, командир 429-го отдельного мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии. В 2001–2003 годах — начальник штаба 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской дивизии. В 2003–2006 годах — командир 205-й отдельной мотострелковой Казачьей бригады. В 2006–2007 годах — командир 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской дивизии.

В 2009 году Лапин выпустился из Военной академии Генштаба, став после этого заместителем командующего 58-й армией. В 2012–2014 — командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией. В 2014–2017 годах — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Восточного военного округа. В 2017 и после перерыва в 2018–2019 годах был начальником штаба группировки российских войск в Сирии.

Затем до конца октября 2022 года Лапин занимал пост командующего ЦВО и группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. В марте 2022 года Лапин наградил своего 35-летнего сына Дениса за «мужество и героизм при освобождении населённых пунктов в Черниговской области». Летом Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России, когда подразделения ЦВО участвовали в штурме Северодонецка и Лисичанска.

В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Александра Лапина в сдаче города Лимана из-за того, что генерал, по мнению главы Чечни, не обеспечил войска «связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». По словам чеченского руководителя, он предупреждал о проблемах начальника Генштаба Валерия Герасимова, но тот заверил, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина».

Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор, — негодовал Кадыров.

С ним согласился и связанный с ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, критикуя кадровых военных: «Необходима работа над ошибками, в том числе и тактическими, и кадровыми. Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники (Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю) должны немедленно убраться».

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Александр Лапин

Вскоре глава Чечни вновь раскритиковал Лапина, обвинив генерала в том, что его войска допустили прорыв украинских военных под Донецком. По словам Кадырова, «целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина», в итоге «пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперёд». Свой пост он закончил отсылкой к словам Пригожина: «Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра».

В конце октября СМИ сообщили об отставке Александра Лапина с должности командующего группы войск «Центр», а Пригожин, комментируя это решение, заявил, что не видит «ничего удивительного».

Кто такой Андрей Мордвичев

Андрей Мордвичев родился в 1976 году в Казахстане. В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, а в 2006-м — Общевойсковую академию ВС РФ. В 2011 году был назначен командиром 4-й отдельной танковой бригады. В 2017–2019 годах — начальник штаба — первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. В 2019–2021 годах — начальник штаба — первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа, а в 2021–2022 годах — её командующий. В 2022-2023 годах — заместитель командующего войсками Южного военного округа.

В марте 2022 года экс-советник президента Украины Алексей Арестович сообщал о вероятной гибели Мордвичева в результате удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке. Это заявление было опровергнуто спустя несколько дней, когда в Сети появилось видео совещания с Рамзаном Кадыровым в Мариуполе, где командующий 8-й армией предстал живым. В апреле 2022 года глава Чечни рассказывал, что вместе Мордвичевым и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым они «подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму» мест расположения украинских военных в Мариуполе.