В честь погибшего генерала Игоря Кириллова установили памятник

Памятный бюст генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего при взрыве в декабре 2024 года, появился в Костроме, написал в Telegram-канале губернатор Костромской области Сергей Ситников. По его словам, скульптуру установили на территории местной военной академии. Ситников отметил, что Кириллов был для него настоящим другом.

Мы с Игорем Анатольевичем познакомились, когда он принял руководство академией, и мы стали настоящими друзьями. Игорь Анатольевич относился к тем людям, которые стремятся к идеалу, — сказал он.

Глава региона добавил, что под руководством Кириллова войска выполняли крайне сложные и даже революционные задачи. При этом везде, где служил генерал, происходили «уникальные, очень добрые, полезные и нужные для страны изменения».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в Московской области поставят памятник в честь совместной борьбы СССР и КНДР против японского милитаризма во времена Второй мировой войны. По его словам, монумент появится в подмосковном парке «Патриот».