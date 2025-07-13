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13 июля 2025 в 18:50

В честь погибшего генерала Игоря Кириллова установили памятник

Бюст погибшего генерала Игоря Кириллова появился в Костроме

Бюст генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Костроме Бюст генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Костроме Фото: t.me/sk_sitnikov*

Памятный бюст генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего при взрыве в декабре 2024 года, появился в Костроме, написал в Telegram-канале губернатор Костромской области Сергей Ситников. По его словам, скульптуру установили на территории местной военной академии. Ситников отметил, что Кириллов был для него настоящим другом.

Мы с Игорем Анатольевичем познакомились, когда он принял руководство академией, и мы стали настоящими друзьями. Игорь Анатольевич относился к тем людям, которые стремятся к идеалу, — сказал он.

Глава региона добавил, что под руководством Кириллова войска выполняли крайне сложные и даже революционные задачи. При этом везде, где служил генерал, происходили «уникальные, очень добрые, полезные и нужные для страны изменения».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в Московской области поставят памятник в честь совместной борьбы СССР и КНДР против японского милитаризма во времена Второй мировой войны. По его словам, монумент появится в подмосковном парке «Патриот».

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