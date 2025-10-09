Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:09

Путин раскрыл число живущих в России граждан Таджикистана

Путин: в России работают более 1 млн граждан Таджикистана

Фото: kremlin.ru

На территории России живут и трудятся более 1 млн граждан Таджикистана, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил их значительный вклад в развитие российской экономики и ключевых отраслей, сообщает РИА Новости.

Напомню, что в России живут и трудятся порядка миллиона граждан Таджикистана, больше миллиона. Они заняты в самых разных отраслях, особенно в таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт, логистика, и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на площадь перед главным входом во Дворец наций на своем лимузине Aurus. В честь этого события были подняты государственные флаги России и Таджикистана, выстроен почетный караул, а военный оркестр играл торжественную музыку.

Позже стало известно, что Путин и Рахмон начали двусторонние переговоры. Беседа глав государств проходит в формате тет-а-тет во Дворце наций на улице Шириншо Шотемура в Душанбе. Это уже четвертая личная встреча президентов в текущем году.

В рамках визита также состоялась церемония обмена подписанными документами в присутствии глав государств. Всего было подписано 15 соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества между Россией и Республикой Таджикистан.

Владимир Путин
Россия
Таджикистан
иностранцы
мигранты
