Путин поручит решить проблемы жителей Мариуполя

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых рассказали ему жители Мариуполя, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, люди пожаловались главе государства на задержку зарплат, сложности с оформлением российского гражданства и паспортов.

Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией, — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, поездка в Мариуполе также не планировалась полноформатная рабочая поездка — ожидалось, что Путин посетит жилой комплекс. Песков отметил, что экскурсия по городу, общение с мариупольцами и поход в гости, а также посещение филармонии в планы главы государства не входили.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Мариуполь на вертолете. Во время визита глава государства посетил береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, исторические памятники города. Кроме этого, глава государства пообщался с местными жителями. Путин также посетил дом одной из семей по приглашению.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту, что аэропорт Мариуполя уже используется для военных целей, гражданские рейсы пока не принимаются. Он подчеркнул, что, несмотря на сильное разрушение здания аэропорта из-за обстрелов со стороны украинских войск, взлетно-посадочная полоса сохранилась в относительно пригодном состоянии.