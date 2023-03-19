Хуснуллин рассказал о предназначении аэропорта Мариуполя Хуснуллин: аэропорт Мариуполя сейчас используется только в военных целях

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Марат Хуснуллин

Аэропорт Мариуполя уже используется для военных целей, гражданские рейсы пока не принимаются, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину в ходе посещения воздушной гавани. Он подчеркнул, что, несмотря на сильное разрушение здания аэропорта из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, взлетно-посадочная полоса сохранилась в более-менее пригодном состоянии, передает ТАСС.

Хуснуллин подчеркнул, что реконструкцию аэропорта Мариуполя планируется завершить в 2025 году, он будет международным.

В конце 2023 года будем реконструировать [здание аэропорта], уже планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж. Мы поставили его на 2025 год. Сейчас ближайший аэропорт у нас в Ростове и Таганроге, 150 км. Пока используем как военный, для военных целей, — сказал вице-премьер.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, говорится на сайте Кремля. В поездке его сопровождал Хуснуллин.

Президент и вице-премьер обсудили строительство микрорайонов, социальных и образовательных объектов, а также медицинских учреждений. В микрорайоне «Невский» глава государства поговорил с горожанами.

Кроме того, президент осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу Путин был за рулем автомобиля.

Ранее Путин посетил Севастополь по случаю девятой годовщины воссоединения России с Крымом. Главу государства вместе с делегацией встретил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, российский президент сам был за рулем, когда добирался до региона. Ему показали детский центр «Корсунь» в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический».