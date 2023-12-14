Путин поблагодарил аграриев за рекордный урожай в 2023 году Путин: Россия собрала рекордный урожай в 150 млн тонн зерна в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в 2023 году снова добилась рекордных показателей по сбору урожая, отметил в ходе итоговой прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. По его словам, в общем стране удалось собрать более 150 млн тонн зерна. В связи с этим глава государства выразил благодарность отечественным аграриям. Трансляцию мероприятия ведет сайт Кремля.

Хочу вас поблагодарить за результаты работы этого года. У нас опять один из рекордных урожаев — 150 с лишним млн тонн зерна. Правда, это общее количество, в очищенном виде будет где-то более 146 млн тонн <...>, результат очень хороший, — уточнил президент.

До этого глава государства заявлял, что Россия удерживает первое место в мире по продажам пшеницы. По его словам, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн.

Вместе с тем правительство России распорядилось ввести временный запрет на экспорт пшеницы твердых сортов до 31 мая 2024 года, сообщили в кабмине. Такое решение принято для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке РФ.

При этом предусмотрены некоторые исключения, при которых запрет на экспорт не будет действовать. К ним относятся вывоз твердой пшеницы для оказания гуманитарной помощи и в рамках межправительственных соглашений, а также экспорт зерна в качестве припасов или на территорию Южной Осетии и Абхазии.