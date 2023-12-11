В России временно запретили экспорт пшеницы Власти России приостановили экспорт твердой пшеницы до лета 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России распорядилось ввести временный запрет на экспорт пшеницы твердых сортов до 31 мая 2024 года, сообщили в кабмине. Такое решение принято для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке РФ.

Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке, — сказано в сообщении.

При этом предусмотрены некоторые исключения, при которых запрет на экспорт не будет действовать. К ним относятся вывоз твердой пшеницы для оказания гуманитарной помощи и в рамках межправительственных соглашений, а также экспорт зерна в качестве припасов или на территорию Южной Осетии и Абхазии.

Помимо этого, разрешено экспортировать зерно на территорию стран — участниц Евразийского экономического союза в пределах установленных квот и при наличии разрешений от Минсельхоза РФ. Речь идет о Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государство направило зерно в некоторые страны Африки. По его словам, суда с российским грузом отправили в шесть государств, которые нуждаются в продовольствии.