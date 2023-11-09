Путин заявил о первенстве России по продажам пшеницы Путин: Россия удерживает первое место в мире по продажам пшеницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Россия удерживает первое место в мире по продажам пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме межрегионального сотрудничества в Казахстане. По его словам, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн. Трансляцию пленарного заседания ведет Кремль.

У нас в этом году в России очень хороший урожай пшеницы. Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн, и мы уверенно удержим, безусловно, первое место в мире по экспорту, по продаже на мировых рынках этого очень важного товара — пшеницы, — сказал Путин.

Российский лидер прибыл в Казахстан с официальным визитом в четверг, 9 ноября. Стороны планируют обсудить сотрудничество государств, а также региональные и международные вопросы. В Сети появились кадры прибытия Путина в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане. Глава государства приехал в республику на «Аурусе». На лестнице его встретили почетный караул и оркестр. В фойе Путин и Токаев представили друг другу делегации стран.

В рамках Форума межрегионального сотрудничества Токаев заявил, что запуск транзита российского газа в Узбекистан крайне важен для всей Центральной Азии. Он отметил, что этот шаг обеспечит энергобезопасность всего региона.