Токаев заявил о важности запуска транзита российского газа через Казахстан

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Касым-Жомарт Токаев

Запуск транзита российского газа в Узбекистан крайне важен для всей Центральной Азии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. По его словам, этот шаг обеспечит энергобезопасность всего региона. Трансляцию пленарного заседания ведет Кремль.

Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии, — отметил Токаев.

Российский лидер прибыл в Казахстан с официальным визитом в четверг, 9 ноября. Стороны планируют обсудить сотрудничество государств, а также региональные и международные вопросы.

Ранее появились кадры прибытия Путина в резиденцию президента Казахстана в Астане. Глава государства приехал в республику на «Аурусе». На лестнице его встретил почетный караул и оркестр. В фойе Путин и Токаев представили друг другу делегации стран.

Ранее президент РФ заявил, что с оптимизмом смотрит на будущее отношений между Россией и Казахстаном. По его словам, сотрудничество стран будет развиваться независимо от обстоятельств, которые складываются в мире. Российский лидер также добавил, что между странами существует традиция взаимного доверия.