Путин прибыл в Астану Путин прилетел в Астану для переговоров с Токаевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с официальным визитом по приглашению казахстанского главы Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба Кремля. Там отметили, что в рамках поездки российский лидер собирается встретиться с коллегой для переговоров.

Стороны планируют обсудить накопившиеся вопросы по всему комплексу отношений. Кроме того, российский лидер примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Костанае. По итогам визита ожидается подписание ряда важных документов, позднее главы государств также выступят с заявлениями для журналистов.

Ранее Путин заявил, что с оптимизмом смотрит на будущее отношений между Россией и Казахстаном, независимо от обстоятельств, которые складываются в мире. Российский лидер также указал на традицию взаимного доверия между странами.

О скором визите Путина в Казахстан стало известно 5 ноября. По словам журналиста Павла Зарубина, до этого в Казахстан и Узбекистан приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, из чего западная пресса сделала специфические выводы. Зарубин отметил, что Россия уважительно относится к развитию сотрудничества между разными государствами. Москва, по его словам, продолжает выстраивать добросердечные и уважительные отношения со странами ЕврАзЭС и СНГ.