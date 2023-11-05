Путин едет на важные переговоры в Казахстан Президент РФ Владимир Путин совершит рабочий визит в Казахстан

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочий визит в Казахстан, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент передачи ее соведущий Павел Зарубин показал в Telegram-канале. По его словам, главу государства ждут важные переговоры.

Как подчеркнул журналист, на днях в Казахстан и Узбекистан приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, из чего западная пресса делает специфические выводы. Зарубин отметил, что Россия уважительно относится к развитию сотрудничества между разными государствами. Москва, по его словам, продолжает выстраивать отношения со странами ЕврАзЭС и СНГ, которые стали еще выгоднее.

В графике Путина на следующую неделю также стоит обширная внутрироссийская повестка. Президент проведет совещание с членами Совбеза, с кабинетом министров и продолжит заниматься вопросами борьбы с онкологией в стране.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что визиты французского лидера в Казахстан и Узбекистан являются попыткой «флирта» под давлением США. По его словам, Париж хочет показать самостоятельность в международных отношениях, однако его зависимость от Вашингтона очевидна.