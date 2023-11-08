Путин выразил уверенность в союзнических отношениях России и Казахстана

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Президент России Владимир Путин с оптимизмом смотрит на будущее отношений между Россией и Казахстаном, независимо от обстоятельств, которые складываются в мире, заявил он в интервью газете «Казахстанская правда». Российский лидер также добавил, что между странами существует традиция взаимного доверия.

Самое главное — наши народы всегда были и остаются близкими соседями и верными друзьями. Я убежден, что, укрепляя ценные традиции взаимного доверия, взаимопонимания и многогранных успешных форм сотрудничества, мы с легкостью реализуем передовую модель межгосударственных отношений, которую можно будет примерить и на другие страны. Поэтому, независимо от текущей мировой обстановки, я с оптимизмом гляжу в будущее наших союзных связей и интеграционного партнерства, - заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что некоторые страны, входящие в состав Содружества Независимых Государств, почти прекратили свою работу как члены объединения. Так, Молдавия почти утратила свою идентичность, но это выбор ее властей, а Украина и Грузия только числятся членами содружества, но не работают в нем. Российский президент также добавил, что работа в рамках СНГ позволяет усилить позиции идентичности государств. При этом, как подчеркнул Путин, для них не создаются никакие препятствия к сотрудничеству.