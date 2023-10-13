«Утратила свою идентичность»: Путин о членстве Молдавии в СНГ Путин заявил, что Молдавия в составе СНГ утратила свою идентичность

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Входящая в состав Содружества Независимых Государств Молдавия почти утратила свою идентичность, но это выбор ее властей, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в Бишкеке. По словам российского лидера, которые публикует сайт Кремля, Украина и Грузия только числятся членами содружества, но не работают в нем.

Некоторые страны, которые раньше, а может быть и сегодня еще, числятся в составе СНГ, они не работают в этом формате. <...> Ну а такая страна, как Молдова, она практически утрачивает свою идентичность. Элита этой страны — они вообще считают, что они не молдаване. Они называют себя румынами. Но это их выбор, — отметил Путин.

Российский президент также добавил, что работа в рамках СНГ позволяет усилить позиции идентичности государств, входящих в объединение. При этом, как подчеркнул Путин, для них не создаются никакие препятствия к сотрудничеству.

Выбор каждого из нас — мы хотим сохранить идентичность или нет. Работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и, наоборот, усиливает наши позиции. [Она] не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности, — заявил президент России.

Во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ Путин также рассказал, как РФ справляется с импортозамещением. По его словам, структура российской экономики меняется, и в стране начинают производить то, что раньше закупалось в больших количествах.