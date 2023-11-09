Появились кадры прибытия Путина в резиденцию Токаева в Астане Путин прибыл в резиденцию президента Казахстана в Астане

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева)

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию главы Казахстана Акорда в Астане, сообщает пресс-служба Кремля. Здесь глава российского государства проведет переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

По данным ТАСС, Путин прибыл в резиденцию на автомобиле Aurus. Там его встречали почетный караул и оркестр. В фойе Путин и Токаев представили друг другу делегации стран.

Журналисты кремлевского пула также отмечали, что для президентов сыграли российский гимн и спели казахстанский. Затем Путин пожал руки всем членам российской делегации.

Официальный визит Владимира Путина в Астану проходит по приглашению Касым-Жомарта Токаева. На переговорах будут обсуждаться накопившиеся вопросы по всему комплексу отношений.

Также ожидается участие российского лидера на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае. Ожидается подписание ряда важных документов и заявления для прессы.

Накануне Путин в интервью газете «Казахстанская правда» заявил, что с оптимизмом смотрит на будущее отношений между двумя государствами, независимо от обстоятельств, которые складываются в мире. Он добавил, что народы всегда были и остаются близкими соседями и верными друзьями.