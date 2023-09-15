Путин ответил на вопрос о вербовке добровольцев из КНДР для СВО Путин назвал чушью сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для СВО

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал чушью сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для участия в СВО. Он добавил, что у России нет необходимости посылать в зону спецоперации кого-то извне.

Я хочу сказать, что это чушь полная. Тем более, хочу это еще раз подчеркнуть, 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев, — заявил Путин.

12 сентября Путин сообщил, что за последние 6–7 месяцев в России добровольно подписали военные контракты 270 тысяч человек. По его сведениям, ежедневно 1–1,5 тысячи человек приходят подписывать контракты с ВС РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ротация мобилизованных в зоне СВО пройдет за счет контрактников. По его мнению, в связи с активным набором бойцов на контрактную службу сейчас в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации.

Военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что ротация войск важна для мотивации бойцов. По его словам, ротация нужна, чтобы дать солдатам надежду на жизнь и возвращение домой.

Эксперт объяснил необходимость ротации войск на примере Великой Отечественной войны, когда части, находившиеся на переднем крае, менялись раз в три месяца независимо от напряженности боев на стабильном участке фронта. По его словам, если часть участвовала в наступлении и теряла боеспособность, то ее уводили в тыл с заменой на другое подразделение.