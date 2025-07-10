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10 июля 2025 в 14:47

Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона

Гладков: боец подразделения «Орлан» получил ранение в результате удара ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Боец белгородского подразделения «Орлан», сформированного из участников самообороны, получил ранение в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Медики оказали добровольцу необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Мужчина пострадал при несении службы в районе хутора Екатериновка Волоконовского района. В Волоконовской ЦРБ ему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение боец продолжит амбулаторно, — сообщил Гладков.

Ранее Гладков сообщил о двух пострадавших при падении обломков сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгороде. По его словам, другие последствия атаки уточняются.

Днем ранее в хуторе Колотиловском Белгородской области во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства. Гладков пояснил, что в результате случившегося один человек погиб, еще двое получили ранения. Мужчина, получивший тяжелые травмы, скончался по пути в больницу.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
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