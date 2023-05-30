Путин обсудит развитие отношений с Эритреей Путин проведет переговоры с президентом Эритреи Исайясом Афеворки 31 мая

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 31 мая проведет переговоры с лидером Эритреи Исайясом Афеворки, который находится в РФ с официальным визитом, говорится на сайте Кремля. Лидеры обсудят перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

31 мая Владимир Путин проведет переговоры с Президентом Государства Эритрея Исайясом Афеворки, который находится в России с официальным визитом, — говорится в сообщении.

Эритрея является одной из немногих странах, которая поддерживает Россию и голосует против антироссийских резолюций на мировой арене.

Так, в конце февраля Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла резолюцию, посвященную годовщине начала специальной военной операции. В документ было включено требование о выводе российских войск с территории государства, а ответственность за начало конфликта полностью возлагалась на Москву.

За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь: Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея.

В начале этого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова удовлетворить потребности Эритреи в поддержании ее оборонных возможностей. Военно-техническое сотрудничество двух стран он обсудил на встрече с президентом Афеворки.