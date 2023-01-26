Лавров пообещал помощь Эритрее в сфере обороны

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова удовлетворить потребности Эритреи в поддержании ее оборонных возможностей. Военно-техническое сотрудничество двух стран он обсудил на встрече с президентом Эритреи Исайясом Афеворки, сообщается на сайт МИД РФ.

Обсудили военное и военно-техническое сотрудничество на основе подписанных ранее соглашений. Готовы удовлетворить потребности Эритреи в поддержании ее оборонных возможностей, — подчеркнул глава российского МИД.

Он добавил, что Россия и Эритрея станут сотрудничать и по гуманитарным вопросам. Министр считает, что двусторонние отношения развиваются «интенсивно и на взаимовыгодной основе». По его словам, министерствам экономики двух стран предстоят консультации по вопросам, которые касаются российских предложений по развитию промышленности в Эритрее.

Ранее Россия и Белоруссия подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Подписи под документом поставили Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. Проект меморандума был одобрен Советом министров Белоруссии в начале октября 2022 года.