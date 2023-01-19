Белоруссия и Россия подписали меморандум о биологической безопасности

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Сергей Алейник

Россия и Белоруссия подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, передает корреспондент ТАСС. Проект меморандума был одобрен Советом министров Белоруссии в начале октября 2022 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в ходе <...> совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, — сказано в сообщении.

Ранее вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев сообщил, что у России есть четыре меморандума по вопросам взаимодействия в сфере биологической безопасности с Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией. Он подчеркнул, что российская сторона также готова прийти к соглашению по данному вопросу с Азербайджаном, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией: по его словам, разработка таких документов находится в очень высокой стадии готовности.