Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по достижению мира

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Генеральная ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла резолюцию, посвященную годовщине начала специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь. В ходе голосования не были одобрены поправки, предложенные Белоруссией.

По имеющимся данным, против принятия резолюции выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея.. При этом 32 страны от голосования воздержались, в том числе Китай.

В ходе голосования не были одобрены поправки Минска, предусматривающие призыв к переговорам и запрет на поставки вооружений Киеву. Кроме того, Белоруссия предлагала изъять из документа положения об ответственности Москвы за начало конфликта и призыв немедленно вывести войска из Украины.

Украина при поддержке ряда стран Запада ранее предложила проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, направленный на достижение мира. В документ, в частности, было включено требование о выводе российских войск с территории государства, а ответственность за начало конфликта полностью возлагалась на Москву. Также в тексте содержатся призывы к сторонам соблюдать обязательства в отношении мирных граждан и военнопленных, подчеркивается необходимость «обеспечить ответственность за серьезные преступления против международного права, совершенные на территории Украины».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции вредоносным и антироссийским.