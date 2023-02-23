«Антироссийский и вредоносный»: Небензя о проекте резолюции ООН по Украине Небензя: выносимый Западом в ООН проект резолюции по Украине является антироссийским

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Вредоносным назвал проект резолюции Запада о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Этот проект в настоящее время рассматривает Генассамблея международной организации. Слова российского постпреда приводит РИА Новости.

В тексте резолюции указывается, что Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от России немедленно вывести войска и прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичный призыв к Киеву в отношении Донбасса в резолюции отсутствует

Чуть больше года назад Украина и ее западные покровители созвали 11-ю чрезвычайную спецсессию ГА ООН. Тогда многие из стран-членов ООН оказались дезориентированы и пошли на поводу у коллективного Запада, который взывал к тому, что ничего более страшного в истории человечества никогда якобы не происходило и потому и ответ на действия России нужен беспрецедентный, — сказал Небензя.

Он добавил, что с тех пор многие члены Генассамблеи разобрались в причинах произошедшего и Западу стало сложнее сподвигнуть страны-члены ООН в поддержку «крестового похода» против Москвы, однако вынесенный на голосование проект резолюции «остается антироссийским и вредоносным».

Накануне Небензя заявил, что обсуждения по тексту проекта резолюции России в Совбезе всемирной организации, требующей создания комиссии для расследования диверсии на «Северном потоке», продолжаются. Так он ответил на вопрос журналистов, следует ли ждать голосования по документу на этой неделе. По его словам, по прошедшим консультациям о резолюции сложилось впечатление, что на Западе не заинтересованы в объективном процессе.