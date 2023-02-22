Небензя: текст резолюции России по «Северным потокам» обсуждается Небензя заявил, что текст резолюции России о диверсии на «Северных потоках» обсуждается

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что обсуждения по тексту проекта резолюции России в Совбезе всемирной организации, требующей создания комиссии для расследования диверсии на «Северном потоке», продолжаются. Так он ответил на вопрос журналистов, следует ли ждать голосования по документу на этой неделе, сообщает РИА Новости.

Посмотрим. Дискуссии ведутся, — сказал Небензя.

По его словам, по прошедшим консультациям о резолюции сложилось впечатление, что на Западе не заинтересованы в объективном процессе.

Россия ранее подготовила проект резолюции Совбеза с призывом к генсеку ООН создать комиссию, чтобы расследовать диверсию на газопроводах. Взрывы сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции почти сразу заявили, что не исключают целенаправленной диверсии.

Ранее Москва запросила заседание Совбеза ООН после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша. Он опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах. Согласно его данным, взрывчатку под газопроводами установили американские водолазы летом 2022 года, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии.