«Путь к жестокости»: депутат осудил запрет кормить бездомных животных

Запрет на кормление бездомных животных противоречит принципам милосердия и христианским ценностям, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, проблему необходимо решать системно.

Попытки запретить людям проявлять милосердие и сострадание к беззащитным существам противоречат не только христианским ценностям, но и простой человеческой морали. Если следовать этой логике, то скоро нам запретят подавать милостыню нуждающимся или помогать старикам. Проблема бездомных животных требует системного подхода, а не запретительных мер. Запрет на кормление — это путь к жестокости и равнодушию, — сказал Иванов.

Он призвал создавать приюты, развивать программы стерилизации и заниматься защитой животных. Депутат также раскритиковал позицию председателя комитета Госдумы Нины Останиной, которая поддержала инициативу.

Удивительно, что в нашей стране, где милосердие всегда было в чести, звучат такие антигуманные предложения. Вместо запретов нужно воспитывать в людях ответственность и сострадание. Мы должны искать цивилизованные пути решения, а не превращаться в общество, где помощь слабому становится правонарушением, — добавил Иванов.

Ранее стало известно, что члены рабочей группы Госдумы предложили запретить кормление бродячих животных возле определенных объектов. Речь идет о многоквартирных домах, больницах, спортплощадках и школах.