09 сентября 2025 в 11:32

Европарламент потребовал от Украины снять ограничения выезд депутатов

Спецдокладчик ЕП Галер призвал Киев разрешить депутатам зарубежные поездки

Фото: europarl.europa.eu

Киев должен снять запреты на зарубежные поездки депутатов, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер. По его словам, отмена этих ограничений является частью требований процесса присоединения Украины к Евросоюзу, сообщает РИА Новости.

Мы просим отменить запреты на поездки депутатов, — сказал Галер.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что был вынужден срочно покинуть страну после указа президента Владимира Зеленского о запрете выезда за границу для бывших дипломатов. По его словам, он воспринял это решение как угрозу лично себе.

Позже зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что Кулеба срочно выехал в Польшу, поскольку не намерен связывать свою судьбу с родиной. По его словам, подобное поведение является характерным для всего украинского руководства, которое использует страну исключительно для личного обогащения. Парламентарий подчеркнул, что чиновники на Украине заранее обеспечили себе комфортное проживание за границей на случай обострения ситуации в стране.

Украина
Евросоюз
Европарламент
депутаты
