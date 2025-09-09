Патрушев ответил, сохраняется ли прогноз по урожаю зерна на 2025 год

На сегодняшний день прогноз по урожаю зерна в России в 135 млн тонн сохраняется, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о сезонно-полевых работах. По его словам, текущая урожайность опережает показатели предыдущего года. Сезонные полевые работы проходят штатно и в соответствии с графиком, передает ТАСС.

На сегодня аграрии уже собрали почти 105 млн тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 млн тонн сохраняется, — сказал вице-премьер.

По данным Министерства сельского хозяйства, с начала 2025 года в России собрано 100 млн тонн зерна. Достигнутый показатель на 7 млн тонн превышает результаты прошлого года. Аграрии уже обработали порядка 30 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, что составляет 65% от общей площади.

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут признала, что из-за неблагоприятных погодных условий в отдельных регионах России возникли сложности со сбором урожая. При этом в целом посевная кампания прошла без серьезных сбоев.