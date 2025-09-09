ФСБ раскрыла схему продажи «безопасного» места на СВО

В Волгоградской области задержаны двое мужчин, обещавших за деньги устроить контрактника в тыловое подразделение на СВО, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. Задержание произошло при получении одной из частей вознаграждения, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело.

Волгоградцы 57 и 45 лет за денежное вознаграждение предложили помощь своему знакомому, подписавшему контракт с МО РФ для участия в СВО. За 1 млн 300 тысяч они пообещали, якобы используя свои связи, устроить мужчину на должность в тыловом подразделении, не принимающем участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Один из мужчин заключен под стражу на два месяца, второй находится под домашним арестом.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 21-летнего курьера и его 46-летнюю мать, которые оказались причастны как минимум к шести эпизодам с общим ущербом 2,8 млн рублей. Злоумышленники забирали наличные у жертв и переводили средства на электронные кошельки аферистов, получая за каждый визит пять тысяч рублей и процент от украденной суммы.