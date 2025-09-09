Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 13:02

Названы особенности дронов, которыми ВСУ могли атаковать Сочи

Военэксперт Кнутов: дроны «Лютый» идут на малых высотах без постоянной GPS-связи

БПЛА «Лютый» БПЛА «Лютый» Фото: Evgeniy Maloletka/AP/TASS

Дроны «Лютый» и «Бобер», которые в последнее время Украина все чаще использует для атак на Россию, летят на небольших высотах без постоянной GPS-связи, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что данная особенность не всегда позволяет сразу выявить беспилотник.

[Дроны «Лютый» и «Бобер»] практически все идут на малых высотах — где-то 50 метров. Может быть, до 100 метров. Особенность еще в том, что маршрут программируется, нет постоянной связи по GPS и лишь в определенных точках они выходят на спутник для проверки отклонений от маршрута и корректировки. Это называется инерциальная система с корректировкой по GPS. Мы не можем их засечь радиотехнической разведкой, мы их видим только с помощью радиолокационных станций, но так как они летают на малых высотах, то таких средств нужно достаточно много, — объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что иногда запрограммированный заранее маршрут создается на основе старых карт. По словам Кнутова, тогда дрон не видит новые здания и атакует мирный объект. При этом он добавил, что украинская армия часто наносит преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке украинских беспилотников на Адлерский район в Сочи погиб мужчина. По информации главы региона, осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находился мирный житель.

ВСУ
дроны
беспилотники
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
