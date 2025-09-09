оенный патруль на улицах Катманду во время акций протеста

Россиянам в Непале посоветовали избегать районов проведения протестов РСТ: российским туристам в Непале следует оставаться в безопасных местах

Российский союз туриндустрии (РСТ) выпустил рекомендации для граждан РФ, находящихся в Непале, сообщает ТАСС. Туристам советуют оставаться в безопасных местах, избегать районов проведения протестных акций и любых массовых собраний.

Россиянам также рекомендовали внимательно следить за новостями и соблюдать все указания местных властей. В случае возникновения срочных вопросов или чрезвычайных ситуаций РСТ посоветовал немедленно обращаться в посольство России в Катманду.

Представители союза напомнили, что Непал пользуется большой популярностью среди любителей спортивного туризма, альпинистов и самостоятельных путешественников. Основной туристический сезон в стране начинается в конце октября и продолжается до ноября.

По информации туроператоров, в ноябре этого года запланирован выезд нескольких организованных групп из России. Сезон восхождений на «восьмитысячники» обычно приходится на период с марта по май. В пик сезона, который длится с ноября по май, общее количество организованных российских туристов может достигать двух тысяч человек.

Ранее протестующие в Непале подожгли здание парламента и резиденцию главы правительства страны в Катманду. Беспорядки в столице продолжаются, несмотря на отмену властями закона о запрете соцсетей.