Будущих программистов предложили перевести на дистанционное обучение Депутат ГД Свинцов предложил перевести будущих программистов на дистанционное обучение

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Студентов, которые учатся на IT-специалистов и программистов, следует перевести на дистанционное обучение, предложил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он пояснил, что современные технологии позволяют им перейти на подобный формат при наличии хорошего компьютера.

Я думаю, что сейчас нет причин ограничивать возможности дистанционного образования. Программисты или веб-разработчики могут устроить «лабораторию» дома при наличии собственного хорошего компьютера и хорошего интернета, — отметил парламентарий.

При этом депутат уточнил, что некоторые навыки все равно трудно освоить в подобном формате обучения. По его мнению, ограничивать очную форму нельзя, так как студенты таким образом учатся взаимодействовать в коллективе и общаться друг с другом и преподавателями.

Даже я сам учился и дистанционно, и очно. Как говорится, имею опыт всех возможных способов образования. Современный процесс образования должен включать весь спектр разных навыков и разных умений, — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что российские вузы установят вступительные экзамены для студентов из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.