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06 июля 2025 в 16:34

Путин раскрыл количество бойцов российской кибердружины

Путин: интересы России отстаивают более 60 тысяч бойцов кибердружины

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Количество опытных бойцов российской кибердружины уже перевалило за отметку в 60 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!». В настоящий момент интересы государства на цифровом поле боя отстаивает большое количество закаленных программистов и айтишников, передает слова российского лидера пресс-служба Кремля.

В народных кибердружинах уже 60 тысяч закаленных опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае, бьются за страну, за правду, отстаивают наши интересы на цифровом поле боя, — уточнил президент.

Ранее Путин отметил превосходство изготавливаемых российскими Кулибиными изделий военного назначения для нужд спецоперации над вооружением, производимым в странах НАТО. По его словам, иногда россияне делают различные устройства для армии буквально на коленке в гаражах.

Кроме того, российский лидер заявил, что посовещается с кабинетом министров и военным ведомством страны на предмет возможности командировок в зону СВО для гражданских медиков. Речь идет об их отправке в госпитали, находящиеся в прифронтовых областях.

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