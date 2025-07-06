Путин раскрыл количество бойцов российской кибердружины

Количество опытных бойцов российской кибердружины уже перевалило за отметку в 60 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!». В настоящий момент интересы государства на цифровом поле боя отстаивает большое количество закаленных программистов и айтишников, передает слова российского лидера пресс-служба Кремля.

В народных кибердружинах уже 60 тысяч закаленных опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае, бьются за страну, за правду, отстаивают наши интересы на цифровом поле боя, — уточнил президент.

Ранее Путин отметил превосходство изготавливаемых российскими Кулибиными изделий военного назначения для нужд спецоперации над вооружением, производимым в странах НАТО. По его словам, иногда россияне делают различные устройства для армии буквально на коленке в гаражах.

Кроме того, российский лидер заявил, что посовещается с кабинетом министров и военным ведомством страны на предмет возможности командировок в зону СВО для гражданских медиков. Речь идет об их отправке в госпитали, находящиеся в прифронтовых областях.