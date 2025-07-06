Путин заявил о превосходстве изделий российских Кулибиных над оружием НАТО

Кулибины из России порой изготавливают в кустарных условиях изделия военного назначения для нужд СВО, превосходящие по качеству и эффективности оборонную продукцию государств из состава НАТО, передает слова президента РФ Владимира Путина сайт Кремля. Причем производятся такие образцы буквально в гаражах, сказал он в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!».

Порой просто на коленке в гаражах и за домашними ноутбуками российские Кулибины придумывают такое, что превосходит по качеству и эффективности некоторые «железа» наших противников из стран НАТО, — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что граждане России пожертвовали более 54 млрд рублей на поддержку специальной военной операции. По его словам, жители страны помогают фронту «народными деньгами».

Кроме того, глава государства дал обещание рассмотреть вместе с министрами и руководством Минобороны РФ возможность командировок гражданских медиков в военные госпитали, расположенные вблизи линии фронта. Так он ответил на просьбу, озвученную в рамках форума.