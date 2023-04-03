Российские вузы установят вступительные экзамены для студентов из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, абитуриенты могут использовать баллы ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний.
Организация самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, — говорится в документе.
Мера будет действовать при приеме документов на программы бакалавриата и специалитета в вузах, расположенных на территории новых субъектов или принимающих студентов из этих регионов.
Ранее президент Владимир Путин позволил правительству России устанавливать особый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в отдельных школах. Он позволяет распространить на приграничные регионы порядок госаттестации и приема в вузы, действующий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.