Вузы установят вступительные экзамены для абитуриентов из ряда регионов Вузы установят вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские вузы установят вступительные экзамены для студентов из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, абитуриенты могут использовать баллы ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний.

Организация самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, — говорится в документе.

Мера будет действовать при приеме документов на программы бакалавриата и специалитета в вузах, расположенных на территории новых субъектов или принимающих студентов из этих регионов.

Ранее президент Владимир Путин позволил правительству России устанавливать особый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в отдельных школах. Он позволяет распространить на приграничные регионы порядок госаттестации и приема в вузы, действующий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.