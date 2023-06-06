Премьер-министр Кубы прибыл с визитом в Россию Премьер-министр Кубы Крус сообщил, что прибыл с визитом в Россию

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Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус прибыл с официальным визитом в Россию, о чем он сам сообщил в своем Twitter. Он выразил намерение расширить и укрепить двустороннее сотрудничество между Кубой и Россией, отметив непрерывное сотрудничество между странами с 1960 года.

Мы прибыли в Россию с официальным визитом с целью расширения и укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами, которое непрерывно поддерживается с 1960 года, — написал Марреро Крус.

Марреро Крус также опубликовал изображение Кремля и указал, что его визит продлится с 6 по 17 июня.

Ранее посол Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья сообщил, что глава кубинского правительства примет участие в совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи с 7 по 9 июня, а также в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее лидер Кубинской революции Рауль Кастро во время беседы с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым выразил поддержку России по ситуации на Украине. Кроме того, политик высказал уверенность в победе РФ в конфликте. Медведев также подтвердил Кастро неизменность позиции Москвы по блокаде Кубы. По словам российского политика, необходимо незамедлительно прекратить ограничения.