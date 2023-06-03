Кастро уверен в победе России в конфликте на Украине Кастро в беседе с Медведевым выразил поддержку России в конфликте с Украиной

Фото: Joaquin Hernandez/Xinhua/Global Look Press

Бывший президент Кубы Рауль Кастро

Лидер Кубинской революции Рауль Кастро во время беседы с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым выразил поддержку России по ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой секретариат СБ. Кроме того, политик высказал уверенность в победе РФ в конфликте.

Рауль Кастро со своей стороны поблагодарил Дмитрия Медведева за поздравления, высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России, — говорится в сообщении.

Медведев также подтвердил Кастро неизменность позиции Москвы по блокаде Кубы. По словам российского политика, необходимо незамедлительно прекратить ограничения.

Кроме того, Медведев поздравил Кастро с днем рождения и передал самые наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он также поблагодарил кубинского политика за многолетнее плодотворное сотрудничество и большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Москвой и Гаваной.

Ранее посол латиноамериканской страны Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что в условиях западных санкций Россия и Куба продолжают укреплять и развивать свои отношения. Он пояснил, что в последние годы наблюдается усиление агрессии со стороны США не только в адрес Москвы, но и против Гаваны и тех стран, которые устанавливают с ней торговые и экономические взаимоотношения.