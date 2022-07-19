Посол РФ в Лондоне оценил перспективы прямого конфликта России и Британии Посол РФ в Лондоне: Британия не намерена развязывать прямую войну с Россией

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Посол России в Великобритании Андрей Келин

У Великобритании нет планов по началу прямого военного столкновения с Россией, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24». Келин также добавил, что в Москве не ожидают кардинальных изменений в антироссийской риторике при новом премьер-министре Великобритании.

Военные Великобритании не намерены развязывать прямую войну с Россией, — сказал посол.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что кандидаты на пост премьер-министра Британии не могут похвастаться дипломатической сдержанностью в своих заявлениях. Он отметил, что все антироссийские высказывания британских политиков тщательно фиксируются.

18 июля стало известно, что бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак стал победителем теледебатов среди кандидатов на пост премьер-министра страны. Политик набрал 24% голосов телезрителей, которые посчитали его выступление лучшим.

В то же время полторы недели назад сторонники сообщившего о своей отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявили о намерении помешать Сунаку занять кресло премьера: бывшего министра обвиняют в предательстве. По их данным, Сунак запустил сайт в поддержку своей кандидатуры на пост главы правительства за полгода до своей отставки и «возглавил процесс свержения премьер-министра».